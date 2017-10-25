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Политика
Штайнмайер назвал тему переговоров с Путиным
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    Штайнмайер назвал тему переговоров с Путиным

    0:00  25 Октября 2017
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    Штайнмайер назвал тему переговоров с Путиным

    Берлин, 24 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер надеется обсудить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным вопросы, связанные со способами восстановления доверия между двумя странами.

    Визит немецкого политика в Москву запланирован на 25 октября.

    Как отметил Штайнмайер, негатив в отношениях между Евросоюзом и Россией вредит обеим сторонам.

    «Я был бы рад, если бы моя встреча с российским президентом дала возможность понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между нашими странами, и разобраться в том, каким путем можно этого достичь», — цитирует его слова издание «КоммерсантЪ».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудит с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером актуальные вопросы международной повестки.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #штайнмайер
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