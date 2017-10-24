Сирия новости 24 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, в Даръа взорвался автомобиль «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 24 октября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к городу Абу Кемаль, в Даръа неизвестные боевики взорвали машину «Тахрир аш-Шам», САА ведет обстрел позиций боевиков в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ1 и «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, противостоят «Ан-Нусре» в Хаме.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Даръа, ведет бои с САА на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: установили контроль над полем Галбан в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе города Хараста. Об этом пишет военный источник в Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР нанесла удары по позициям антиправительственных формирований в районе Джобар Восточной Гуты. Бои между солдатами армии Башара Асада и боевиками «Файлак ар-Рахман» отмечались в районе Айн Тарма. Кроме того, сирийская армия обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Арбин.

ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжают продвижение на восточном берегу реки Евфрат. По данным Muraselon, солдаты армии САР зачистили от ИГ поселение Аль-Табия.

В это же время ВВС Сирии скинули листовки с призывом к жителям Абу Кемаля держаться как можно дальше от зон дислокации террористов ИГИЛ1. Также по данным MEHR News Agency солдаты армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили от радикальных исламистов ряд поселений к юго-востоку от Аль-Маядина. Сирийская армия под прикрытием российской авиации продвигается к Абу Кемалю.

Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над нефтяным полем Галбан, передает военный Twitter-канал (@SyriaGeneral). По данным автора публикации боевики ИГ сдали свои позиции курдским отрядам без единого выстрела.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики заминировали автомобиль, принадлежавший группировке «Тахрир аш-Шам», на северо-востоке провинции Даръа. В результате детонации несколько боевиков радикальной коалиции получили ранения. По данным военного источника в социальной сети Facebook (@Aleppo.Space1) в числе пострадавших – полевой командир подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования.

На западе региона продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной«Исламскому государству». Ранее сообщалось, что бои между ССА и ИГИЛ отмечались в районах поселений Джлин и Аль-Баккар.

Провинция Хама

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1 на востоке провинции Хама. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что авиация союзников бомбит позиции террористов в районе поселения Арафа.

Один из источников в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что в окрестностях населенных пунктов Абу Мияль и Джуб Абъяд идут ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам».

Также сирийская армия продолжает вести обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама.

Ирак

Военнослужащие иракской армии обнаружили массовое захоронение мирных жителей к югу от Мосула. По данным информационного агентства Iraqi News, в найденной братской могиле находились останки более чем 170 жертв казней террористов ИГ.

Alsumaria News передает, ссылаясь на заявление губернатора провинции Дияла, что 300 тысяч иранцев смогут войти на территорию Ирака, чтобы провести совместное с местным населением сорокадневное паломничество в священный город Кербела.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)