Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Саудовская Аравия построит город будущего за 500 миллиардов долларов
Весь мир
Президент Германии распустил правительство
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Германии распустил правительство

    21:40  24 Октября 2017
    60

    Президент Германии распустил правительство

    Берлин, 24 октября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил правительство ФРГ.

    Церемония вручения увольнительнительных грамот членам правительства прошла в официальной резиденции президента Германии  — дворце Бельвю. Отмечается, что такой шаг во многом является формальностью. 

    Ранее Штайнмайер официально обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он попросил главу государства продолжать исполнять обязанности главы правительства Германии до формирования нового кабинета министров.

    Президент Германии распустил правительство

    Предполагается, что формирование новой правящей коалиции в Германии займет несколько недель, передают немецкие СМИ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #штайнмайер #фрг #правительство #германия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1648
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        231
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3155
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5008