Президент Германии распустил правительство

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Берлин, 24 октября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил правительство ФРГ.

Церемония вручения увольнительнительных грамот членам правительства прошла в официальной резиденции президента Германии — дворце Бельвю. Отмечается, что такой шаг во многом является формальностью.

Ранее Штайнмайер официально обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он попросил главу государства продолжать исполнять обязанности главы правительства Германии до формирования нового кабинета министров.

Предполагается, что формирование новой правящей коалиции в Германии займет несколько недель, передают немецкие СМИ.