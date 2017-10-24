МИД РФ осадил Госдеп за призыв к Сербии пересмотреть отношения с Москвой

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Москва, 24 октября. В МИД РФ прокомментировали слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи, который потребовал от Белграда пересмотреть отношения с Москвой.

«Американский дипломат в грубой форме требовал от Белграда пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом», — заметили во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИД напомнили, что США не входят в Евросоюз, поэтому не знают о том, что многие государства «масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе».

«Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов», — заметили российские дипломаты.

В министерстве призвали Вашингтон не навязывать другим странам «свои враждебные идеологизированные стереотипы». По мнению МИД РФ, они подрывают «основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом».