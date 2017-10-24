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Общество
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Политика
МИД РФ осадил Госдеп за призыв к Сербии пересмотреть отношения с Москвой
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    МИД РФ осадил Госдеп за призыв к Сербии пересмотреть отношения с Москвой

    21:31  24 Октября 2017
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    МИД РФ осадил Госдеп за призыв к Сербии пересмотреть отношения с Москвой

    Москва, 24 октября. В МИД РФ прокомментировали слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи, который потребовал от Белграда пересмотреть отношения с Москвой.

    «Американский дипломат в грубой форме требовал от Белграда пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом», — заметили во внешнеполитическом ведомстве России.

    В МИД напомнили, что США не входят в Евросоюз, поэтому не знают о том, что многие государства «масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе».

    МИД РФ осадил Госдеп за призыв к Сербии пересмотреть отношения с Москвой

    «Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов», — заметили российские дипломаты.

    В министерстве призвали Вашингтон не навязывать другим странам «свои враждебные идеологизированные стереотипы». По мнению МИД РФ, они подрывают «основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом».

    Автор: КатеринаТимошенская
    #сша #мид рф #сербия #госдеп #белград
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