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Трампа закидали российскими флагами и обвинили в измене
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    Трампа закидали российскими флагами и обвинили в измене

    21:16  24 Октября 2017  /обновлено: 21:16  24 Октября 2017
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    Трампа закидали российскими флагами и обвинили в измене

    Вашингтон, 24 октября. Протестующий в одном из зданий Сената конгресса США бросил пригоршню российских флагов в проходившего на ланч президента США Дональда Трампа.

    Активист, позже назвавшийся Райаном Клэйтоном, начал бросать российские флаги в сторону Трампа, направлявшегося на рабочий ланч с сенаторами. При этом Клэйтон скандировал «Трамп – изменник!».

    Сразу после акции Клэйтон был задержан полицией, пишет RT.

    «Трамп – изменник! Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?», – кричал Клэйтон в момент задержания.

    Клэйтон является членом организации «Американцы принимают меры». Подобную акцию он пытался провести еще в феврале на одной из конференций с участием Трампа.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #трамп #сенат #измена #флаги #клэйтон
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