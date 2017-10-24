Трампа закидали российскими флагами и обвинили в измене

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Вашингтон, 24 октября. Протестующий в одном из зданий Сената конгресса США бросил пригоршню российских флагов в проходившего на ланч президента США Дональда Трампа.

Активист, позже назвавшийся Райаном Клэйтоном, начал бросать российские флаги в сторону Трампа, направлявшегося на рабочий ланч с сенаторами. При этом Клэйтон скандировал «Трамп – изменник!».

Сразу после акции Клэйтон был задержан полицией, пишет RT.

«Трамп – изменник! Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?», – кричал Клэйтон в момент задержания.

Клэйтон является членом организации «Американцы принимают меры». Подобную акцию он пытался провести еще в феврале на одной из конференций с участием Трампа.