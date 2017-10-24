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Украина
Госпогранслужба Украины начнет снимать отпечатки пальцев у россиян с 2018 года
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    Госпогранслужба Украины начнет снимать отпечатки пальцев у россиян с 2018 года

    21:36  24 Октября 2017
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    Госпогранслужба Украины начнет снимать отпечатки пальцев у россиян с 2018 года

    Киев, 24 октября. Государственная пограничная служба Украины планирует с 1 января 2018 года начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну россиян. Об этом сообщил во вторник глава украинского ведомства Петр Цигикал.

    Он указал на то, что на закупку сканеров, подготовку рабочих мест и создание соответствующей системы было выделено около 11 миллионов долларов. 

    «Отношения с иностранцами из Евросоюза будут немножко другие — на границе будет стоять аппаратура, которая будет считывать их биометрические паспорта. А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу», — отметил Цигикал.

    Собранные данные о россиянах украинские пограничники будут передавать в СБУ, Нацполицию и Госпогранслужбу.

    Напомним, ранее депутат Государственной думы Олег Нилов предложил упростить для украинцев процедуру получения российского гражданства.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #рф
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