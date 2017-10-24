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Полиция задержала семь человек на премьере фильма «Матильда» в Москве
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    Полиция задержала семь человек на премьере фильма «Матильда» в Москве

    21:22  24 Октября 2017  /обновлено: 21:23  24 Октября 2017
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    Полиция задержала семь человек на премьере фильма «Матильда» в Москве

    Москва, 24 октября. Семь человек задержаны за нарушение общественного порядка у кинотеатра «Октябрь» в Москве, где идет премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

    «Сегодня около кинотеатра на Новом Арбате сотрудниками полиции было задержано три человека за нарушение общественного порядка, которые были доставлены в отдел полиции»,  — говорится в сообщении.

    Позднее за аналогичное правонарушение около кинотеатра «Октябрь» полиция задержала еще четыре человека, которые также были доставлены в отделение. В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье 20.2. КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В ведомстве также добавили, что задержанные являются активистами православной организации «Сорок сороков».

    Автор: Алексей Громов
    #москва #премьера #матильда #задержание
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