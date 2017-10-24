Группа хакеров украла медицинские данные знаменитостей из клиники в Лондоне

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Лондон, 24 октября. Группа хакеров смогла взломать сервера клиники пластической хирургии London Bridge Plastic Surgery. Об этом во вторник сообщили британские СМИ.

Согласно предварительной информации, злоумышленники из группировки Dark Overlord смогли получить доступ к фотографиям и медицинским данным знаменитых пациентов и даже членов королевской семьи Великобритании.

«Мы предприняли меры, чтобы немедленно заблокировать атаку и защитить данные пациентов», — отметили официальные представители лондонской клиники.

'Dark Overlord' hackers steal celebrity cosmetic surgery photographs https://t.co/XbGDcD2oJE — Sky News (@SkyNews) October 24, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что новый вирус-шифровальщик Bad Rabbit атаковал системы целого ряда российских, украинских, немецких и турецких компаний. Как отметили представители «Лаборатории Касперского», речь может идти о целенаправленной хакерской атаке.