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Группа хакеров украла медицинские данные знаменитостей из клиники в Лондоне
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    Группа хакеров украла медицинские данные знаменитостей из клиники в Лондоне

    21:13  24 Октября 2017
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    Группа хакеров украла медицинские данные знаменитостей из клиники в Лондоне

    Лондон, 24 октября. Группа хакеров смогла взломать сервера клиники пластической хирургии London Bridge Plastic Surgery. Об этом во вторник сообщили британские СМИ.

    Согласно предварительной информации, злоумышленники из группировки Dark Overlord смогли получить доступ к фотографиям и медицинским данным знаменитых пациентов и даже членов королевской семьи Великобритании.

    «Мы предприняли меры, чтобы немедленно заблокировать атаку и защитить данные пациентов», — отметили официальные представители лондонской клиники.

    Напомним, ранее стало известно о том, что новый вирус-шифровальщик Bad Rabbit атаковал системы целого ряда российских, украинских, немецких и турецких компаний. Как отметили представители «Лаборатории Касперского», речь может идти о целенаправленной хакерской атаке.

    Автор: Алексей Громов
    #хакеры
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