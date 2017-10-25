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Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля
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    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    7:00  25 Октября 2017
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    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    Сирия, 25 октября. Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ1 эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля; несколько группировок оппозиции в Восточной Гуте могут объединиться против САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ из городских кварталов Аль-Виллат и Аль-Рашидия в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: было выбито со своих позиций на северо-востоке Хамы.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожил полевого командира ИГ в Хаме.

    ВС Турции: перебросили к границе с Сирией новую партию тяжелой военной техники и вооружения.

    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    Как сообщает Telegram-канал @Alqalaam, боевики противостоящих правительству Башара Асада группировок могут контратаковать САА в направлении Аль-Кабуна, чтобы, тем самым, не допустить сжатия кольца окружения, если ситуация в районах Дума, Арбил, Эль-Каса и Джобар будет продолжать накаляться и сирийские войска перейдут к более активным действиям.

    Кроме этого, если верить источнику в Twitter (@MousaAlomar), несколько группировок вооруженной оппозиции, действующих в Восточной Гуте, могут объединиться против правительственных войск, чтобы прорвать блокаду и взять под контроль западные районы Дамаска.  

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    По сообщениям Talegram-канала @Ebaa_Agency, «Исламское государство» снова вынуждено прибегнуть к вербовке новых боевиков из числа мирных жителей. Ожидается, что новую партию игиловцев перебросят на юго-восток от административного центра провинции для того, чтобы попытаться сдержать наступление правительственных сил.

    Между тем, как сообщает источник в Twitter (@Alkhabar_Agency), городские бои между САА и ИГ в Дейр эз-Зоре продолжаются. Боевики вынуждены были отступить со своих позиций в кварталах Аль-Виллат и Аль-Рашидия. Однако террористы не перестают вести ответный огонь и минировать дороги и здания для того, чтобы затормозить продвижение САА.

    Кроме того, САА после ожесточенных боев с ИГ удалось занять деревни Джадид аль-Укайдат и Аль-Табия, сообщается в микроблоге @IvanSidorenko1. По сведениям, полученным от того же источника, террористы ИГ во время песчаной бури предприняли попытку атаковать силы САА в районе деревни Махаккан к юго-востоку от Меядина, однако правительственные войска отразили атаку, при этом ликвидировав множество террористов.

    По сообщению @IvanSidorenko1, террорист-смертник из числа последователей «Исламского государства»1 атаковал солдат САА в Меядине. При этом пять солдат погибли, еще шесть получили ранения. 

    По оценке Telegram-канала @alnsrarmy, в районе последнего крупного города подконтрольного «Исламскому государству» Абу-Кемаль действует более полутора тысяч боевиков. В самом же Абу-Кемале, если верить информации из закрытых чатов ИГ в Telegram, полевые командиры террористов проводят эвакуацию своих семей и местного населения на восточный берег Евфрата и в Ирак.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает, что турецкий филиал международного движения «Красный Полумесяц» направил в провинцию Идлиб 11 грузовиков с гуманитарной помощью для местных жителей. Одновременно с этим, по информации того же Anadolu, Турция продолжает стягивать свои войска к сирийско-иракской границе, куда в данный момент прибывает военная техника. В частности, было замечено несколько бронетранспортеров и пять гаубиц в районе турецкого населенного пункта Ислахия.

    Напомним, операция Турции в Идлибе проходит в рамках реализации достигнутых между странами-гарантами договоренностей на шестом раунде переговоров в Астане. Ее целью является оттеснение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» от турецкой границы. Кроме непосредственно турецких военных в ней принимают участие 15 группировок протурецкой вооруженной оппозиции. Если верить некоторым источникам Турция также создаст в Идлибе 8 баз и 14 наблюдательных пунктов. Однако накануне президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких вооруженных сил в Идлибе уже, во многом, подошла к своему завершающему этапу, и следующий вопрос, который они будут решать в Сирии — это ситуация с кантоном Африн.

    Тем временем в микроблоге @WithinSyriaBlog сообщается, что САА не намерена начинать новую операцию в Идлибе.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля

    По информации источника в Telegram (@SRNN2011), в населенном пункте Рахаджан на северо-востоке провинции продолжаются ожесточенные боестолкновения между ИГИЛ1 и «Хайят Тахрир аш-Шам». Так, боевикам последнего удалось выбить игиловцев из района Абу-Ляффи.  

    Также сообщается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» подготовил штурмовые отряды для атаки позиций ИГ в районе Джубб-эль-Абъяд и Эш-Шаххатия. Сами же населенные пункты перешли под контроль САА, сообщается в микроблоге @watanisy.  «Хайят Тахрир аш-Шам» организовали контратаку в районе Джубб-эль-Абъяд. 

    Как сообщает иранское информационное агентство Fars, «Хайят Тахрир аш-Шам» также уже заняли позиции боевиков «Исламского государства» в районе населенных пунктов Абу Мил и Мариджаб. В ходе боестолкновений уничтожен полевой командир ИГ Абу Хамза Аль Масри.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр эз-зор #идлиб #хайят тахрир аш-шам #вс турции
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    Сирия новости 25 октября 07.00: Турция продолжает стягивать войска к Идлибу; боевики ИГ эвакуируют свои семьи из Абу-Кемаля
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