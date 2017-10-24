МИД объяснил позицию России по расследованию химатак в Сирии

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Москва, 24 октября. Преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата миссии ООН и ОЗХО для расследования химатак в Сирии было осуществлено вопреки элементарной логике, заявили в министерстве иностранных дел России.

В МИД объяснили позицию России по продлению расследования химатак в Сирии.

«Наша позиция предельно ясна и последовательна: ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание, — заметили в ведомстве. — Мы стояли у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химпреступления».

В МИД отметили, что преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата до получения результатов — нелогично.

«Американцы пошли на преждевременное голосование вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ, явно руководствуясь собственными соображениями, далекими от целей создания СМР, — констатировали в министерстве. — Это стало уже их «фирменным знаком» — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией».

Российские дипломаты обратили внимание, что США «взяли за горло» и СМР, и ОЗХО, Совбез ООН.

«(США) действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Российская сторона «самым тщательным образом» изучит доклада СМР, а после этого предложит «схему дальнейших шагов».