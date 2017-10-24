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МИД объяснил позицию России по расследованию химатак в Сирии
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    МИД объяснил позицию России по расследованию химатак в Сирии

    21:11  24 Октября 2017  /обновлено: 21:12  24 Октября 2017
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    МИД объяснил позицию России по расследованию химатак в Сирии

    Москва, 24 октября. Преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата миссии ООН и ОЗХО для расследования химатак в Сирии было осуществлено вопреки элементарной логике, заявили в министерстве иностранных дел России.

    В МИД объяснили позицию России по продлению расследования химатак в Сирии.

    «Наша позиция предельно ясна и последовательна: ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание, — заметили в ведомстве. — Мы стояли у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химпреступления».

    В МИД отметили, что преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата до получения результатов — нелогично.

    «Американцы пошли на преждевременное голосование вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ, явно руководствуясь собственными соображениями, далекими от целей создания СМР, — констатировали в министерстве. — Это стало уже их «фирменным знаком» — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией».

    МИД объяснил позицию России по расследованию химатак в Сирии

    Российские дипломаты обратили внимание, что США «взяли за горло» и СМР, и ОЗХО, Совбез ООН.

    «(США) действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом»,  — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

    Российская сторона «самым тщательным образом» изучит доклада СМР, а после этого предложит «схему дальнейших шагов».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #мид рф #совбез оон #химоружие #голосование
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