Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе
Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с коллегой.
«Проинформировал господина президента и о ситуации, которая развивается в рамках минского процесса по урегулированию на юго-востоке Украины», — обратил внимание глава России.
Путин выразил особую признательность Анастасиадису за обстоятельный и конструктивный диалог.
Ранее российский лидер назвал переговоры с главой Кипра обстоятельными и содержательными. Он отметил, что Кипр является для России важным и стратегическим партнером.
Главы государств в ходе переговоров обсудили также борьбу с терроризмом. Путин напомнил о том, что Кипр находится рядом с конфликтной зоной на Ближнем Востоке. Президенты отметили необходимость восстановления христианского присутствия в этом регионе мира.