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Политика
Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе
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    Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе

    20:46  24 Октября 2017
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    Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе

    Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с коллегой.

    «Проинформировал господина президента и о ситуации, которая развивается в рамках минского процесса по урегулированию на юго-востоке Украины», — обратил внимание глава России.

    Путин выразил особую признательность Анастасиадису за обстоятельный и конструктивный диалог.

    Ранее российский лидер назвал переговоры с главой Кипра обстоятельными и содержательными. Он отметил, что Кипр является для России важным и стратегическим партнером.

    Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе

    Главы государств в ходе переговоров обсудили также борьбу с терроризмом. Путин напомнил о том, что Кипр находится рядом с конфликтной зоной на Ближнем Востоке. Президенты отметили необходимость восстановления христианского присутствия в этом регионе мира.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #донбасс #украина #кипр
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