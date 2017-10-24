Путин и глава Кипра обсудили урегулирование кризиса в Донбассе

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Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с коллегой.

«Проинформировал господина президента и о ситуации, которая развивается в рамках минского процесса по урегулированию на юго-востоке Украины», — обратил внимание глава России.

Путин выразил особую признательность Анастасиадису за обстоятельный и конструктивный диалог.

Ранее российский лидер назвал переговоры с главой Кипра обстоятельными и содержательными. Он отметил, что Кипр является для России важным и стратегическим партнером.

Главы государств в ходе переговоров обсудили также борьбу с терроризмом. Путин напомнил о том, что Кипр находится рядом с конфликтной зоной на Ближнем Востоке. Президенты отметили необходимость восстановления христианского присутствия в этом регионе мира.