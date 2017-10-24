Комитет Палаты представителей США начал расследование по урановой сделке с РФ

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Вашингтон, 24 октября. Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки приступил к расследованию, посвященному российско-американскому соглашению по урану. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Дэвин Нуньес.

Речь идет о приобретении российской государственной корпорацией «Росатом» контрольного пакета акций компании Uranium One, которая контролирует значительное количество месторождений урана на американской территории.

В 2010-м году сделку одобрила администрация 44-го президента США Барака Обамы. Однако сейчас американские СМИ опубликовали доклад о нарушениях, якобы допущенных при заключении соглашения.

Republicans in US House launch probe of Russia deal involving U.S. uranium https://t.co/eFXlMHOEpj — CNBC (@CNBC) October 24, 2017

Согласно предварительной информации, комиссию по расследованию возглавит член Палаты представителей Соединенных Штатов Петр Кинг.