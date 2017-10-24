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Комитет Палаты представителей США начал расследование по урановой сделке с РФ
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    Комитет Палаты представителей США начал расследование по урановой сделке с РФ

    20:56  24 Октября 2017
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    Комитет Палаты представителей США начал расследование по урановой сделке с РФ

    Вашингтон, 24 октября. Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки приступил к расследованию, посвященному российско-американскому соглашению по урану. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Дэвин Нуньес.

    Речь идет о приобретении российской государственной корпорацией «Росатом» контрольного пакета акций компании Uranium One, которая контролирует значительное количество месторождений урана на американской территории.

    В 2010-м году сделку одобрила администрация 44-го президента США Барака Обамы. Однако сейчас американские СМИ опубликовали доклад о нарушениях, якобы допущенных при заключении соглашения.

    Согласно предварительной информации, комиссию по расследованию возглавит член Палаты представителей Соединенных Штатов Петр Кинг.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #рф
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