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Политика
Главе Пентагона не хватило духу подойти к Шойгу на саммите АСЕАН
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    Главе Пентагона не хватило духу подойти к Шойгу на саммите АСЕАН

    21:02  24 Октября 2017
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    Главе Пентагона не хватило духу подойти к Шойгу на саммите АСЕАН

    Москва, 24 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис не решился подойти к министру обороны России Сергею Шойгу после его выступления на четвертом совещании глав оборонных ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.  

    В ходе выступления Сергея Шойгу на совещании АСЕАН глава Пентагона внимательно слушал российского министра. Однако после выступления министра обороны РФ глава Пентагона видимо, не набрался  духу, чтобы подойти к Шойгу, передает телеканал «Звезда».  

    Глава Минобороны РФ посвятил свое выступление мерам, которые Россия предпринимает для мирного урегулирования конфликта в Сирии, а также вопросам нормализации гуманитарной обстановки. Кроме того, Сергей Шойгу рассказал об уничтожении финансовой подпитки террористов в Сирии и результатах работы ВКС РФ. Позднее состоялось выступление Мэттиса, однако глава Пентагона не произнес ни единого слова о Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #шойгу #пентагон #асеан #мэттси
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