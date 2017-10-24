Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске
Политика
Власти Литвы назвали причину появления идеологических табличек у советских памятников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Литвы назвали причину появления идеологических табличек у советских памятников

    20:25  24 Октября 2017  /обновлено: 20:31  24 Октября 2017
    31

    Власти Литвы назвали причину появления идеологических табличек у советских памятников

    Вильнюс, 24 октября. Власти Литвы заявили, что причиной установки возле памятников советским воинам табличек с указанием, что надписи на монументах якобы не соответствуют «исторической правде», является использование запрещенных в республике советских символов – пятиконечной звезды, а также серпа и молота. Об этом заявил староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс.  

    Ранее литовские СМИ сообщили, что мэрия Биржяйского района по собственной инициативе установила у мемориалов советским воинам таблички, указывающие, что «идеологические надписи советского периода» на памятниках якобы «не соответствуют исторической правде». В свою очередь посольство России в Литве напомнило, что надпись на памятниках на литовском и русском языках гласит: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». В посольстве РФ установку табличек назвали гнусным поступком.  

    «Эта идея о табличках возникла давно, ими занимается администрация Биржяйского района. Сама табличка – указание, у нас в Литве советская и нацистская символика запрещена. Именно по этой причине была установлена табличка. Вы видите, здесь на памятнике есть пятиконечная звезда, серп и молот. Именно это и является причиной», — сказал Кубилюс в комментарии РИА Новости.  

    Он также добавил, что место захоронения советских воинов и памятник являются культурной ценностью Литвы, поэтому «мы не имели права монтировать табличку, крепить как-то, мы просто ее вставили в землю». В свою очередь мэр Биржяйского района Валдемарас Валкюнас заявил, что вопросом табличек занималась вице-мэр района Ируте Варзене, отметив, что появление табличек для него «стало неожиданностью».

    Автор: Алексей Громов
    #литва #памятники #советские воины #таблички
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1529
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        168
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3025
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4823