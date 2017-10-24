Власти Литвы назвали причину появления идеологических табличек у советских памятников

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Вильнюс, 24 октября. Власти Литвы заявили, что причиной установки возле памятников советским воинам табличек с указанием, что надписи на монументах якобы не соответствуют «исторической правде», является использование запрещенных в республике советских символов – пятиконечной звезды, а также серпа и молота. Об этом заявил староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс.

Ранее литовские СМИ сообщили, что мэрия Биржяйского района по собственной инициативе установила у мемориалов советским воинам таблички, указывающие, что «идеологические надписи советского периода» на памятниках якобы «не соответствуют исторической правде». В свою очередь посольство России в Литве напомнило, что надпись на памятниках на литовском и русском языках гласит: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». В посольстве РФ установку табличек назвали гнусным поступком.

«Эта идея о табличках возникла давно, ими занимается администрация Биржяйского района. Сама табличка – указание, у нас в Литве советская и нацистская символика запрещена. Именно по этой причине была установлена табличка. Вы видите, здесь на памятнике есть пятиконечная звезда, серп и молот. Именно это и является причиной», — сказал Кубилюс в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что место захоронения советских воинов и памятник являются культурной ценностью Литвы, поэтому «мы не имели права монтировать табличку, крепить как-то, мы просто ее вставили в землю». В свою очередь мэр Биржяйского района Валдемарас Валкюнас заявил, что вопросом табличек занималась вице-мэр района Ируте Варзене, отметив, что появление табличек для него «стало неожиданностью».