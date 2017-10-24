Постпред РФ при ООН назвал голосование по Сирии срежиссированным спектаклем

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Нью-Йорк, 24 октября. Голосование Совбеза ООН по расследованию химических атак в Сирии представляло собой срежиссированный спектакль, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя прокомментировал голосование в Совбезе ООН, инициатором которого выступил Вашингтон, по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО для расследования химатак в Сирии.

«Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете, — уверен дипломат. — Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было».

Он также добавил, что это никак не повлияет на судьбу механизма. По его словам, непринятие решения не означает, что оно «не может быть принято в любой из дней до 17 ноября». Голосование Совбеза было назначено за два дня до выхода доклада СМР об инциденте в Хан-Шейхуне в апреле этого года.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)