Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске
Украина
Минэнерго Украины пока не готово отказаться от ядерного топлива из РФ — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минэнерго Украины пока не готово отказаться от ядерного топлива из РФ — СМИ

    20:24  24 Октября 2017
    62

    Минэнерго Украины пока не готово отказаться от ядерного топлива из РФ — СМИ

    Киев, 24 октября. Украинская сторона пока не планирует отказываться от российского ядерного топлива для своих атомных электростанций. Об этом журналистам сообщили представители министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

    «В ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании Westinghouse не планируется», — указано в официальном ответе ведомства на запрос издания «Апостроф».

    Переход на американское ядерное топливо станет возможен только после модернизации систем мониторинга на объектах.

    Напомним, в июле 2017 года стало известно о том, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала согласие на использование ядерного топлива американской компании Westinghouse для питания первого и четвертого энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #аэс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1532
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        170
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3026
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4827