Минэнерго Украины пока не готово отказаться от ядерного топлива из РФ — СМИ

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Киев, 24 октября. Украинская сторона пока не планирует отказываться от российского ядерного топлива для своих атомных электростанций. Об этом журналистам сообщили представители министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«В ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании Westinghouse не планируется», — указано в официальном ответе ведомства на запрос издания «Апостроф».

Переход на американское ядерное топливо станет возможен только после модернизации систем мониторинга на объектах.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о том, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала согласие на использование ядерного топлива американской компании Westinghouse для питания первого и четвертого энергоблоков Запорожской атомной электростанции.