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Задержанный диверсант рассказал о четырех совершенных в ЛНР терактах
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    Задержанный диверсант рассказал о четырех совершенных в ЛНР терактах

    20:10  24 Октября 2017
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    Задержанный диверсант рассказал о четырех совершенных в ЛНР терактах

    Луганск, 24 октября. Задержанный в Луганской народной республике украинский диверсант рассказал об участии в подрывах СБУ на территории региона.

    МВД ЛНР представило видеозапись с задержанным украинским диверсантом. Мужчина признался, что совершал преступления на территории республики вместе с группой мужчин.

    «Они на Украине обучались СБУ и другими, — добавил он, — мне точно не известно».

    По его словам, всего в республике они совершили четыре теракта, в частности подрывы нефтебазы и телевышки в Ровеньках, а также железной дороги. Украинские диверсанты были вооружены автоматами и пистолетом с глушителем. Его сообщники занимались не только кражами на территории республики, но и совершили убийство.

    «Я с ними занимался кражами и угоном автомобилей… — цитирует задержанного РИА Новости. — Они своей группой занимались подрывами. Их было четверо. Занимались подрывами и терактами».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #донбасс #лнр #теракт #мвд #сбу #диверсант #подрыв
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