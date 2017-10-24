Задержанный диверсант рассказал о четырех совершенных в ЛНР терактах
Луганск, 24 октября. Задержанный в Луганской народной республике украинский диверсант рассказал об участии в подрывах СБУ на территории региона.
МВД ЛНР представило видеозапись с задержанным украинским диверсантом. Мужчина признался, что совершал преступления на территории республики вместе с группой мужчин.
«Они на Украине обучались СБУ и другими, — добавил он, — мне точно не известно».
По его словам, всего в республике они совершили четыре теракта, в частности подрывы нефтебазы и телевышки в Ровеньках, а также железной дороги. Украинские диверсанты были вооружены автоматами и пистолетом с глушителем. Его сообщники занимались не только кражами на территории республики, но и совершили убийство.
«Я с ними занимался кражами и угоном автомобилей… — цитирует задержанного РИА Новости. — Они своей группой занимались подрывами. Их было четверо. Занимались подрывами и терактами».