Задержанный диверсант рассказал о четырех совершенных в ЛНР терактах

В Избранное

Луганск, 24 октября. Задержанный в Луганской народной республике украинский диверсант рассказал об участии в подрывах СБУ на территории региона.

МВД ЛНР представило видеозапись с задержанным украинским диверсантом. Мужчина признался, что совершал преступления на территории республики вместе с группой мужчин.

«Они на Украине обучались СБУ и другими, — добавил он, — мне точно не известно».

По его словам, всего в республике они совершили четыре теракта, в частности подрывы нефтебазы и телевышки в Ровеньках, а также железной дороги. Украинские диверсанты были вооружены автоматами и пистолетом с глушителем. Его сообщники занимались не только кражами на территории республики, но и совершили убийство.