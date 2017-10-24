Сирия сегодня: саперы РФ разминируют Дейр эз-Зор, операция ВКС РФ в САР спасла Багдад от террористов

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Сирия, 24 октября. За минувшие сутки российские саперы разминировали 36 гектаров в окрестностях Дейр эз-Зора. Рогозин рассказал, как операция ВКС РФ в САР спасла Багдад от надвигавшейся террористической угрозы. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Саперы РФ работают в Дейр эз-Зоре

За минувшие сутки российские саперы разминировали 36 гектаров территории сирийского Дейр эз-Зора и его окрестностей, а также уничтожили более 900 взрывных устройств, сообщили специалисты Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российские военные специалисты международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных районов города Дейр эз-Зор. За сутки проверено 36 гектаров территории города и его окрестностей, девять километров дорог, 59 зданий, обнаружено и уничтожено 906 взрывоопасных предметов», — подчеркнули в центре.

Стоит подчеркнуть, что за время работы международного противоминного центра РФ на территории Сирии был проверен 671 гектар местности, 170 километров дорог, 1448 зданий. Российские инженерные части обнаружили и уничтожили 35721 взрывоопасный предмет. Успешный процесс разминирования позволяет гражданскому населению страны в самое ближайшее время начать работы по восстановлению жилых домов и инфраструктуры сирийских городов.

Операция ВКС РФ в Сирии спасла столицу Ирака

Военная операция российских воздушно-космических сил в Сирии помогла армии Ирака отразить надвигавшуюся на Багдад террористическую угрозу. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

«По сути дела оперативная военная помощь российской стороны оказала серьезное содействие иракской армии, для того чтобы справится с террористической угрозой, которая подходила к Багдаду», — подчеркнул вице-премьер после встречи с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Какая именно это была операция и в какое сроки она проводилась Рогозин не уточнил, однако при этом подчеркнул, что обстановка в САР уже переломлена в пользу тех, кто ведет борьбу с терроризмом.

МИД САР призвал Совбез ООН прекратить преступления коалиции США

Власти Сирии призвали Совет безопасности ООН положить конец преступлениям, которые совершаются военнослужащими возглавляемой США международной коалиции в отношении гражданского населения САР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сирийского агентства SANA.

«Мы вновь просим Совет Безопасности принять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности и немедленно начать действовать с целью положить конец зверским преступлениям, которые совершает незаконная международная коалиция в отношении сирийского народа», — значится в тексте документа.

Кроме того, министерство отметило, что заявления командования международной коалиции о реконструкции Ракки «не поможет им стереть свои отвратительные преступления».