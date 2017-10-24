Саакашвили с вещами переехал в палатку у здания Верховной рады

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Киев, 24 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поселился в палатке среди участников акции протеста у стен Верховной рады в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

В 17:30 бывший президент Грузии прибыл в палаточный городок у здания Верховной рады, где дал небольшой брифинг. Саакашвили заявил, что намерен жить в палатке вместе с митингующими, поэтому взял с собой теплые вещи. Саакашвили также добавил, что в ближайшее время в палаточный городок прибудет глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и мэр Львова Андрей Садовой для обсуждения плана дальнейших действий. При этом появление Саакашвили у здания Верховной рады вызвало оживление среди митингующих.

В настоящее время доступ в палатку Саакашвили закрыт, на входе дежурит охрана. По словам охранников, Саакашвили проводит в палатке рабочее совещание.

Ранее Михаил Саакашвили обратился к украинцам с просьбой защитить его от президента Украины Петра Порошенко, который пытается его экстрадировать в Грузию, передает «Газета.ру».