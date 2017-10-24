Автомобиль протаранил остановку в ХМАО, три человека пострадали

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Ханты-Мансийск, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Ханты-Мансийском автономном округе.

Инцидент произошел в городе Покачи. Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил остановку.

В результате ДТП пострадала женщина и две маленькие девочки.

«Все трое госпитализированы, дети в тяжелом, женщина в крайне тяжелом состоянии», — пояснил источник агентства URA.RU.

Непосредственно виновник аварии скрылся с места происшествия.

Напомним, ранее стало известно о том, что 16 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.