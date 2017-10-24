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Происшествия
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Происшествия
Автомобиль протаранил остановку в ХМАО, три человека пострадали
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    Автомобиль протаранил остановку в ХМАО, три человека пострадали

    19:54  24 Октября 2017
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    Автомобиль протаранил остановку в ХМАО, три человека пострадали

    Ханты-Мансийск, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Ханты-Мансийском автономном округе.

    Инцидент произошел в городе Покачи. Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил остановку.

    В результате ДТП пострадала женщина и две маленькие девочки.

    «Все трое госпитализированы, дети в тяжелом, женщина в крайне тяжелом состоянии», — пояснил источник агентства URA.RU.

    Непосредственно виновник аварии скрылся с места происшествия.

    Напомним, ранее стало известно о том, что 16 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #хмао
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