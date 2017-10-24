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Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме
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Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме
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    Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме

    19:33  24 Октября 2017
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    Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме

    Санкт-Петербург, 24 октября. Сайт Федерального агентства новостей (ФАН) был недоступен для пользователей во второй половине дня вторника, 24 октября. 

    Публикации сайта были недоступны некоторое время в связи со странными запросами, поступающими от основных серверов. С учетом поступившей информации о возможном вирусном заражении программами-шифровальщиками IT-департамент ФАН перевел работу сайта с основных серверов на резервные.

    Всю существенную информацию редакции удалось сохранить, IT-специалисты редакции восстановили сетевую доступность сайта. 

    На данный момент редакция продолжает работать в нормальном режиме.

    Заметим, что ранее, летом 2016 года, а также весной 2015 года мощные ДДОС-атаки блокировали работу сайта ФАН более чем на сутки. После этих атак IT-специалисты редакции разработали специальные меры, позволяющие защититься от основных типов атак. Однако последний инцидент существенно отличается от предыдущих, отмечают специалисты ФАН. 

    Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме

    Напомним, что во вторник хакеры атаковали в России ряд ресурсов, в том числе сайт информационного агентства «Интерфакс»: последний недоступен уже на протяжении нескольких часов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #хакеры #атака #фан #редакция
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