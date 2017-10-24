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Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России
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    Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

    19:39  24 Октября 2017
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    Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

    Москва, 24 октября. Россия сильнее всех пострадала в результате действия нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit, который во вторник поразил ряд российских СМИ. Об этом во вторник заявил глава отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский.

    Также вирус затронул ряд компаний на Украине, в Турции и Германии, однако они пострадали в меньшей степени.

    Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

    «По нашим наблюдениям, большинство жертв атаки находятся в России. Зловред распространяется через ряд зараженных сайтов российских СМИ», — рассказал Закоржевский РИА Новости.

    По словам эксперта, речь в данном случае может идти о целенаправленной хакерской атаке, целью которой стали корпоративные сети. При этом злоумышленники использовали те же методы, что и во время прошлой широкомасштабной атаки с использованием вируса Petya, однако однозначно утверждать о связи между этими событиями пока нельзя. Напомним, что тогда от хакерской атаки также пострадали Россия и Украина.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #вирус #касперский #атака #шифровальщик
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