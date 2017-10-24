Новый «халифат»: потеря Сирии и Ирака заставит ИГИЛ задуматься о масштабном переезде в Европу

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По меньшей мере, 5 тысяч 600 сторонников так называемого «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вернулись в свои родные страны, так как группировка теряет позиции в Ираке и Сирии, говорится в новом докладе американского аналитического центра «Суфан». В документе делается упор на факт, что вернувшиеся на родину боевики, даже находясь в тюрьме, будут представлять опасность для той или иной страны. Кандидат социологических наук, член Общественной палаты РФ (4-го созыва) Алексей Гришин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировал опубликованную аналитиками информацию.

В докладе указана информация, полученная от 33 государств, в которые за последние несколько лет вернулись граждане. Половина из 850 британцев-экстремистов, покинувших родину, вернулись обратно. Аналитики центра «Суфан» отмечают, что большинство из вернувшихся попали в тюрьмы, но даже там они представляют потенциальную угрозу для населения.

Поток иностранных боевиков пошел на спад в конце 2015 года, когда «Исламское государство» начало терпеть поражения, а страны, из которых в «халифат» отправлялось «пушечное мясо», реализовали более эффективные меры по предотвращению таких поездок. После падения таких террористических административных центров, как Ракка и Мосул, стало возможным идентифицировать личности 19 тысяч боевиков из 40 тысяч иностранцев, уехавших в Ирак и Сирию из 110 стран. Однако доподлинно неизвестно, что стало с этими людьми в итоге. В настоящее время порядка 5 тысяч 600 террористов вернулись домой. В их число входят 760 экстремистов из Саудовской Аравии (выехали 3 тысячи 244 человека), 800 боевиков из Туниса (выехали 2 тысячи 926 человек), 271 террорист из Франции (выехали 1 тысяча 910 человек).

По мере того, как территориальный «халифат» сокращается, его руководство, скорее всего, будет искать сторонников за рубежом, в том числе среди тех, кто вернулся «домой».

«Возвращенцы могут быть особенно уязвимы к контактам с людьми, которые были частью вербовочной сети, или призывам о помощи со стороны бывших товарищей по оружию», — говорится в документе.

Таким образом, можно предположить, что руководство самопровозглашенного террористического «халифата» может попытаться сформировать новую ячейку в одной из наиболее «удобных» стран.

«Очень трудно сказать, куда террористы направят свой взгляд для создания именно какого-то территориального образования. Ячейки ИГИЛ никуда не делись из той же Франции, Великобритании и ряда других стран, они продолжают функционировать и будут продолжать еще 20-30 лет вести активную пропагандистскую деятельность», — комментирует для ФАН Алексей Гришин.

Африка — благоприятная террористическая среда?

Африка не первое десятилетие страдает от терроризма в самых разных его формах и проявлениях, начиная с так называемых гражданских войн, и заканчивая радикальным исламизмом. В 2015 году на верность «халифу» ИГИЛ присягнула самая влиятельная и внушающая страх в Нигерии и западноафриканском субрегионе группировка «Боко Харам» (запрещена в РФ). Можно считать, что «халифат» установил некий контроль над западной частью Африки. С точки зрения создания анклавных образований, считает эксперт, наиболее выгодными сегодня являются некоторые страны Северной и Центральной Африки: Камерун, Нигерия, ЧАД, Судан.

«В этом регионе власти не контролируют огромные части территорий собственных стран, где идут родоплеменные разделения. Но основная масса террористов из-за сложных эпидемиологических условий (болезнетворные насекомые, ядовитые змеи, крокодилы и так далее) не может скрываться в тех же тропических лесах, — говорит Гришин. — И в этом смысле очень удобными остаются разделенные на анклавы Ливия и многострадальный Афганистан. В последнем существует клановая система: какое-то из афганских племен поддерживает талибов (террористическая организация «Талибан»1 запрещена Верховным судом РФ), какое-то больше подвержено пропаганде ИГ. Участки, которыми владеют эти племена, могут разниться от нескольких километров до нескольких тысяч километров. Именно поэтому многие называют Афганистан огромной опасностью для России и стран Центральной Азии — костяк недобитков может переместиться именно туда».

Лакомый Еврокурорт

Разумеется, значительная часть боевиков может эвакуироваться на «отдых» в Европу. Не исключено, что у многих членов верхушки террористической ячейки в арсенале несколько паспортов разных стран, есть доступ к пластической хирургии и прочим благам человечества, чтобы маскироваться.

«Руководящий костяк может переместиться в более комфортабельные условия. Многое говорит о том, что руководители и боевики, выполняющие грязную работу, не находились на одной территории. Вероятнее всего, управление шло из третьих стран», — подчеркивает Алексей Гришин.

По мнению собеседника ФАН, из крупных европейских городов, Париж очень уязвим как потенциальная террористическая площадка для создания «халифата» именно потому, что население самых криминальных округов — это выходцы из стран Африки и Ближнего Востока.

«Если говорить о площадках, то наиболее удобные — это Брюссель, Париж и Лондон. Наличие в столице Франции такого анклавного территориального нефранцузского образования, которое фактически не контролируется со стороны властей, создает серьезную площадку для деятельности любой террористической организации, как бы она не называлась, — говорит Гришин. — В столице Великобритании тоже есть серьезные проблемы, также присутствует анклавное проживание, огромное количество мечетей, контролируемых салафитами. Самое главное, что эти места очень удобны с точки зрения финансирования, расположения, инфраструктуры, коммуникаций и близости к любому региону Европы — можно доехать из страны в страну на автомобиле».

1 Организация запрещена на территории РФ.