Немецкий журналист выпустил в Испании книгу «с иной точкой зрения» о Путине

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Мадрид, 24 октября. Немецкий журналист Хуберт Зайпель выпустил в Испании книгу о президенте России Владимире Путине «с иной точкой зрения».

Президент издательского фонда Almuzara, который занимался выпуском книги о Путине, Мануэль Пиментель подчеркнул, что в Испании большой интерес к личности российского президента. Испанцы хотят узнать его не только как политического лидера, но и «с другой, более личной стороны».

Книга Зайпеля выйдет тиражом порядка трех тысяч экземпляров. Президент Almuzara отметил, что работа над переводом книги была весьма интересной, передает РИА Новости.