Немецкий журналист выпустил в Испании книгу «с иной точкой зрения» о Путине
Мадрид, 24 октября. Немецкий журналист Хуберт Зайпель выпустил в Испании книгу о президенте России Владимире Путине «с иной точкой зрения».
Президент издательского фонда Almuzara, который занимался выпуском книги о Путине, Мануэль Пиментель подчеркнул, что в Испании большой интерес к личности российского президента. Испанцы хотят узнать его не только как политического лидера, но и «с другой, более личной стороны».
Книга Зайпеля выйдет тиражом порядка трех тысяч экземпляров. Президент Almuzara отметил, что работа над переводом книги была весьма интересной, передает РИА Новости.
«Одна из самых важных целей выхода данной книги состоит в том, что испанские читатели смогут познакомиться с иной точкой зрения, нежели той, которая преобладает в испанских СМИ», — констатировал директор фонда имени Александра Пушкина в Мадриде Александр Черносвитов.