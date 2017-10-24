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Сирия: российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров в Дейр эз-Зоре

    19:34  24 Октября 2017
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    Сирия: российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров в Дейр эз-Зоре

    Хмеймим, 24 октября. За минувшие сутки российские саперы разминировали 36 гектаров в сирийском Дейр эз-Зора и его окрестностях, уничтожив более 900 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    По данным ведомства, специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают работу по разминированию освобожденных районов города Дейр эз-Зор.

    «За сутки проверено 36 гектаров территории города и его окрестностей, девять километров дорог, 59 зданий, обнаружено и уничтожено 906 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что за все время работы международного противоминного центра на территории Сирии был проверен 671 гектар местности, 170 километров дорог, а также 1448 зданий, в результате чего были обнаружены и уничтожены почти 36 тысяч взрывоопасных предметов. Благодаря результатам работы российских саперов власти Сирии начали процесс восстановления жилых домов и объектов инфраструктуры.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #саперы
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