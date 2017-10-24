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Политика
Путина пригласили посетить Кипр с официальным визитом
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    Путина пригласили посетить Кипр с официальным визитом

    19:23  24 Октября 2017
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    Путина пригласили посетить Кипр с официальным визитом

    Москва, 24 октября. Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил главу Российской Федерации Владимира Путина посетить островное государство.

    Политик также поблагодарил российского лидера за то теплое гостеприимство, которое было оказано кипрской делегации в Москве.

    «Хотел бы еще раз выразить свою самую теплую благодарность за приглашение посетить Москву… Надеюсь, что мне будет представлена возможность отплатить вам таким же гостеприимством, продемонстрировать теплоту и со своей стороны и со стороны всего кипрского народа», — отметил Анастасиадис в своем выступлении на итоговой пресс-конференции.

    Путина пригласили посетить Кипр с официальным визитом

    Напомним, на прошлой неделе глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, в ходе которых последняя пригласила российского лидера посетить Загреб.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #кипр
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