Путина пригласили посетить Кипр с официальным визитом

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Москва, 24 октября. Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил главу Российской Федерации Владимира Путина посетить островное государство.

Политик также поблагодарил российского лидера за то теплое гостеприимство, которое было оказано кипрской делегации в Москве.

«Хотел бы еще раз выразить свою самую теплую благодарность за приглашение посетить Москву… Надеюсь, что мне будет представлена возможность отплатить вам таким же гостеприимством, продемонстрировать теплоту и со своей стороны и со стороны всего кипрского народа», — отметил Анастасиадис в своем выступлении на итоговой пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, в ходе которых последняя пригласила российского лидера посетить Загреб.