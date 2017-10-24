Миграционная служба Украины: Саакашвили может быть законно выдворен из страны

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Киев, 24 октября. Миграционная служба Украины заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что делает законным его выдворение с территории Украины.

«Михаил Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства», — сообщается на официальном сайте миграционной службы.

Напомним, ранее стало известно, что миграционная служба Украины отказала бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области в предоставлении статуса беженца.

Кроме того, миграционная служба Украины объявила, что также не нашла оснований для предоставления Саакашвили дополнительной защиты из-за ненадлежащего оформления заявления.