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Украина
Миграционная служба Украины: Саакашвили может быть законно выдворен из страны
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    Миграционная служба Украины: Саакашвили может быть законно выдворен из страны

    19:29  24 Октября 2017  /обновлено: 19:29  24 Октября 2017
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    Миграционная служба Украины: Саакашвили может быть законно выдворен из страны

    Киев, 24 октября. Миграционная служба Украины заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что делает законным его выдворение с территории Украины.

    «Михаил Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства», — сообщается на официальном сайте миграционной службы.

    Напомним, ранее стало известно, что миграционная служба Украины отказала бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области в предоставлении статуса беженца.

    Кроме того, миграционная служба Украины объявила, что также не нашла оснований для предоставления Саакашвили дополнительной защиты из-за ненадлежащего оформления заявления.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #саакашвили #статус
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