Путин рассказал президенту Кипра о борьбе России с терроризмом в Сирии

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом рассказал о борьбе, которую российские Вооруженные силы ведут с терроризмом в Сирии. Встреча на высшем уровне состоялась во вторник в Москве.

«Кипр находится рядом с регионом Ближний Восток. Мы проинформировали господина президента о наших усилиях по борьбе с терроризмом в Сирии», — отметил Путин.

Политики также обсудили вопрос восстановления христианства в Сирии и восстановления диалога между христианскими общинами.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил эффективность российских войск в борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, успехи ВКС РФ в Сирии помогли армии Ирака предотвратить террористическую угрозу на своей земле. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса на площадке Женевы могут стартовать 27 ноября.