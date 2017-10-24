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Украина
Порошенко перепутал украинцев с евреями в посте про депортацию
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    Порошенко перепутал украинцев с евреями в посте про депортацию

    19:23  24 Октября 2017
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    Порошенко перепутал украинцев с евреями в посте про депортацию

    Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко разметил фотографию депортации евреев в посте, посвященном 70-й годовщине массового переселения жителей Западной Украины в другие районы СССР.

    Порошенко разместил на своей странице в Twitter запись о годовщине массового переселения жителей Западной Украины. Пост он проиллюстрировал черно-белой фотографией, на которой засняты люди, вероятно, покинувшие дома, с вещами.

    Однако глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание, что снимок и запись друг другу не соответствуют.

    «В твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году, — констатировал эксперт. — Справа оригинальное фото из Музея Холокоста в Вашингтоне».

    Автор: Катерина Тимошенская
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