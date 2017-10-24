Порошенко перепутал украинцев с евреями в посте про депортацию

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Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко разметил фотографию депортации евреев в посте, посвященном 70-й годовщине массового переселения жителей Западной Украины в другие районы СССР.

Порошенко разместил на своей странице в Twitter запись о годовщине массового переселения жителей Западной Украины. Пост он проиллюстрировал черно-белой фотографией, на которой засняты люди, вероятно, покинувшие дома, с вещами.

Однако глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание, что снимок и запись друг другу не соответствуют.

Сьогодні 70-ті роковини масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру і північних регіонів колишнього СРСР



Пам'ятаймо pic.twitter.com/PtoFa1DJzR — Петро Порошенко (@poroshenko) October 21, 2017