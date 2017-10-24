Порошенко перепутал украинцев с евреями в посте про депортацию
Киев, 24 октября. Президент Украины Петр Порошенко разметил фотографию депортации евреев в посте, посвященном 70-й годовщине массового переселения жителей Западной Украины в другие районы СССР.
Порошенко разместил на своей странице в Twitter запись о годовщине массового переселения жителей Западной Украины. Пост он проиллюстрировал черно-белой фотографией, на которой засняты люди, вероятно, покинувшие дома, с вещами.
Однако глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание, что снимок и запись друг другу не соответствуют.
Сьогодні 70-ті роковини масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру і північних регіонів колишнього СРСР— Петро Порошенко (@poroshenko) October 21, 2017
Пам'ятаймо pic.twitter.com/PtoFa1DJzR
«В твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году, — констатировал эксперт. — Справа оригинальное фото из Музея Холокоста в Вашингтоне».