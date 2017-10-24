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Стало известно, кому Армен Джигарханян завещал все свое имущество
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    Стало известно, кому Армен Джигарханян завещал все свое имущество

    19:09  24 Октября 2017
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    Стало известно, кому Армен Джигарханян завещал все свое имущество

    Режиссер и актер Армен Джигарханян завещал все свое имущество законной супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Содержание завещания было оглашено в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    «Все мое имущество, которое на день моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы такое не заключалось и бы но не находилось, завещаю Цымбалюк-Романовской Виталине Викторовне, — зачитал документ ведущий Андрей Малахов.

    При этом Цымбалюк-Романовская оговорилась, что завещание выкрали, и она не знает, где оно находится.

    Сам Джигарханян называет свою законную супругу воровкой. По его словам, она украла у него деньги и недвижимость.

    Друг Джигарханяна  Артур Согомонян ранее заявил, что актер намерен развестись с женой. Причем Цымбалюк-Романовская в прямом эфире заявила, что не знает, подал ли Джигарханян заявление о разводе.

    Актер узаконил отношения с Цымбалюк-Романовской в 2016 году. К этому моменту они были знакомы 15 лет.

    Автор: Алексей Громов
    #общество #джигарханян
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