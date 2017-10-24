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Политика
Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером России
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    Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером России

    22:00  24 Октября 2017
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    Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером России

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Кипр является важным перспективным партнером для РФ. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

    «Сегодня Кипр является для нас важным и перспективным партнером. Мы ценим стремление кипрских друзей и господина президента, ценим его стремление укреплять тесное и многоплановое сотрудничество с Россией», — сказал Путин.

    Глава государства также отметил, что сегодняшние переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом были обстоятельными и содержательными. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая кипрское урегулирование, передает «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #кипр #анастасиадис
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