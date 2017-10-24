Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером России

В Избранное

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Кипр является важным перспективным партнером для РФ. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Сегодня Кипр является для нас важным и перспективным партнером. Мы ценим стремление кипрских друзей и господина президента, ценим его стремление укреплять тесное и многоплановое сотрудничество с Россией», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что сегодняшние переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом были обстоятельными и содержательными. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая кипрское урегулирование, передает «Газета.ру».