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Проблему Кипра могут решить только его жители — Путин
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    Проблему Кипра могут решить только его жители — Путин

    18:46  24 Октября 2017
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    Проблему Кипра могут решить только его жители — Путин

    Москва, 24 октября. Все решения, касающиеся кипрской проблемы, должны приниматься самими киприотами, а не навязываться извне. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

    «Считаем важным, чтобы окончательное решение принималось самими киприотами без вмешательства извне и навязывания готовых рецептов», — отметил он.

    Проблему Кипра могут решить только его жители — Путин

    Путин также подчеркнул, что урегулирование на Кипре должно проводиться на основе резолюции Совбеза ООН и договоренностей сторон, которые были достигнуты ранее.

    Отметим, что на сегодняшний день примерно 60% территории Кипра контролируется Республикой Кипр, населенной преимущественно этническими греками, 38% контролируется Турецкой республикой Северного Кипра (населена турками), еще 2% — Вооруженными силами Великобритании.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #кипр #киприоты
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