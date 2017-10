Инженеры обучат круговому обзору следующее поколение танков США

В Избранное

Датчики и сенсоры станут ключевым обновлением танка следующего поколения армии США. Хотя новинка и не будет введена в эксплуатацию до 2030 годов, уже сейчас ведется активная работа над расширением возможностей обнаружения для боевых машин. Новейшие сенсоры позволят существенно повысить осведомленность экипажа танка об окружающей обстановке на поле боя.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Army’s next-gen tank will be see-through with advanced sensors (Танк следующего поколения США будет оснащен новейшими датчиками), опубликованной порталом C4isrnet.

Совершенствование танка направлено не только на повышение его эффективности, но и на то, чтобы сделать его эксплуатацию более безопасной.

«По сей день командир экипажа и водитель порой вынуждены буквально вылезать из люка или высовывать свои головы, полагаясь на обычные чувства человека. Солдаты уязвимы для снайперов и СВУ, к тому же они не всегда имеют возможность увидеть все, что происходит вокруг танка», — заявил Джин Клагер, заместитель директора отдела наземных боевых систем и электронных датчиков (Центр исследований, разработок и проектирования электроники).

Танк следующего поколения позволит экипажу обладать улучшенной ситуационной осведомленностью (круговой обзор в 360 градусов), кроме того, он будет оснащен датчиками обнаружения вражеского оружия и другими новейшими разработками.

Сочетание камер инфракрасного и видимого спектра, скорее всего, будет еще одним важным обновлением, которое даст солдатам полное представление об их окружении практически в любой обстановке. Сегодня разработчики работают над тем, чтобы определить, сколько камер будут подавать информацию, и достаточно ли их, чтобы обеспечить полную картину, не перегружая оператора слишком большим количеством данных.

«Главная задача состоит в том, чтобы найти то минимальное количество камер с необходимым разрешением, которое можно разместить на танке. Кроме того, нужно достаточно высокое разрешение, чтобы все было четко видно, но, в то же время, большее разрешение означает более узкое поле зрения, и, соответственно, требуется больше камер. Это компромисс», — сказал Клагер.

По грубым оценкам, от четырех до шести камер обеспечили бы полное круговое покрытие с достаточным разрешением, чтобы обнаружить человека на расстоянии 200 метров, но разработчики еще уточняют эту цифру.

«Камеры — лишь одно из обновлений для улучшенной ситуационной осведомленности. Распознавание сил противника является ключевой функцией, но она работает лишь в горизонтальной плоскости. Мы также хотим, чтобы танк мог обнаруживать и идентифицировать вражеские воздушные судна и летательные аппараты — все, от вертолетов до маленьких дронов», — заявил в свою очередь Крис Остроски, руководитель программы создания прототипа новой боевой машины (Инженерный центр танковых исследований и развития).

У нового транспортного средства, вероятно, также будут усовершенствованные системы обнаружения вражеского оружия. В текущем подходе для достижения цели используется инфракрасная камера (тепловизор), настроенная на обнаружение теплового излучения, однако камера должна быть «охлаждена» для того, чтобы снизить уровень шума. Неохлаждаемые тепловизоры, находящиеся сейчас в разработке, используют другой механизм обнаружения и откалиброваны для учета даже самых минимальных изменений, создавая тем самым высококачественную картинку.

«В настоящее время она, конечно, не имеет такого же уровня производительности, как у охлаждаемой камеры, но мы постепенно приближаемся к нему и делаем эту технологию более доступной», — подчеркнул Клагер.

Идеальный конечный продукт будет многофункциональным, неохлаждаемым датчиком, устройством, способным дополнять ряд функций ситуационного осознания.

«В какой-то момент вы уже не сможете просто продолжать цеплять дополнительные датчики на корпус транспортного средства: у вас просто закончится место или деньги. Поэтому нам нравится эта концепция одного многофункционального датчика — неохлаждаемого, с множеством возможностей», — добавил Клагер.

Такой датчик мог бы, например, наблюдать за вражеским оружием и обнаруживать небольшие беспилотные летательные аппараты с использованием другого набора алгоритмов. Эти алгоритмы станут ключевым фактором успеха модернизации датчиков. Руководители программ должны обеспечить способность систем быстро и безошибочно обрабатывать большой объем данных, поставляемых сложнейшей аппаратурой.

«Самое сложное — это добиться способности быстрого и эффективного обнаружения без ложных тревог. У вас может быть идеальный алгоритм для обнаружения всего вокруг вас, но он будет обнаруживать и то, что вам не нужно обнаруживать», — заключил Клагер.

Транспорт следующего поколения также будет обладать определенной степенью интеллекта. Он, конечно, не сможет самостоятельно отправиться на задание, но будет достаточно умным для того, чтобы помочь водителю выполнить миссию. Кроме того, разработчики рассматривают возможности для функции автопилота: например, если у экипажа заранее есть какие-то данные о местности, танк поможет построить лучший маршрут.