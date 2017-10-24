Путин обсудил с главой Кипра восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке

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Москва, 24 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе диалога политики обсудили борьбу с терроризмом. Российский лидер также напомнил о том, что Кипр находится рядом с конфликтной зоной на Ближнем Востоке.

«Мы проинформировали господина президента о наших усилиях по борьбе с терроризмом в Сирии. Говорили о необходимости восстановления христианского присутствия в этом регионе мира, необходимости восстановления общин и диалога между ними», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел России предупредило россиян об активизации боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 на территории Египта.

1 Организация запрещена на территории РФ.