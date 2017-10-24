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Политика
Путин обсудил с главой Кипра восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке
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    Путин обсудил с главой Кипра восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке

    20:00  24 Октября 2017
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    Путин обсудил с главой Кипра восстановление христианского присутствия на Ближнем Востоке

    Москва, 24 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин во вторник провел переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе диалога политики обсудили борьбу с терроризмом. Российский лидер также напомнил о том, что Кипр находится рядом с конфликтной зоной на Ближнем Востоке.

    «Мы проинформировали господина президента о наших усилиях по борьбе с терроризмом в Сирии. Говорили о необходимости восстановления христианского присутствия в этом регионе мира, необходимости восстановления общин и диалога между ними», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел России предупредило россиян об активизации боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 на территории Египта.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #кипр
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