Дамаск призвал ООН положить конец преступлениям коалиции США против народа Сирии

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Москва, 24 октября. Правительство Сирии призывает Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям, которые совершает международная коалиция в отношении мирного сирийского населения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

«Мы вновь просим Совет Безопасности принять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности и немедленно начать действовать с целью положить конец зверским преступлениям, которые совершает незаконная международная коалиция в отношении сирийского народа», — говорится в заявлении.

В заявлении ведомства также отмечается, что обещания международной коалиции восстановить сирийскую Ракку «не поможет им стереть свои отвратительные преступления».

Напомним, 17 октября «Сирийские демократические силы» заявили о полном освобождении Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Его освобождение считалось одной из главных целей международной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.