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Дамаск призвал ООН положить конец преступлениям коалиции США против народа Сирии
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    Дамаск призвал ООН положить конец преступлениям коалиции США против народа Сирии

    18:37  24 Октября 2017
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    Дамаск призвал ООН положить конец преступлениям коалиции США против народа Сирии

    Москва, 24 октября. Правительство Сирии призывает Совет Безопасности ООН положить конец преступлениям, которые совершает международная коалиция в отношении мирного сирийского населения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

    «Мы вновь просим Совет Безопасности принять на себя ответственность за сохранение международного мира и безопасности и немедленно начать действовать с целью положить конец зверским преступлениям, которые совершает незаконная международная коалиция в отношении сирийского народа»,  — говорится в заявлении.

    В заявлении ведомства также отмечается, что обещания международной коалиции восстановить сирийскую Ракку «не поможет им стереть свои отвратительные преступления».

    Напомним, 17 октября «Сирийские демократические силы» заявили о полном освобождении Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Его освобождение считалось одной из главных целей международной коалиции во главе с США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #оон #коалиция #ракка
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