Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой Кипра Никосом Анастасиадисом обстоятельными и содержательными. Об этом российский лидер заявил прессе по итогам переговоров с коллегой.

«(Состоялись) обстоятельные и содержательные переговоры с президентом республики Кипр Никосом Анастасиадисом», — заметил Путин.

Президент России обратил внимание, что главы государств обсудили российско-кипрские связи, а также актуальные международные и региональные проблемы. Российский лидер добавил, что наметил с Анастасиадисом дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодного партнерства государств в самых разных областях.