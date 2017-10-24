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Политика
Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером
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    Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером

    18:51  24 Октября 2017
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    Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой Кипра Никосом Анастасиадисом обстоятельными и содержательными. Об этом российский лидер заявил прессе по итогам переговоров с коллегой.

    «(Состоялись) обстоятельные и содержательные переговоры с президентом республики Кипр Никосом Анастасиадисом», — заметил Путин.

    Путин назвал Кипр важным и перспективным партнером

    Президент России обратил внимание, что главы государств обсудили российско-кипрские связи, а также актуальные международные и региональные проблемы. Российский лидер добавил, что наметил с Анастасиадисом дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодного партнерства государств в самых разных областях.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #переговоры #кипр #анастасиадис
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