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Хмеймим: российские военные на базе ВКС РФ в Сирии получат новую систему очистки воды
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    Хмеймим: российские военные на базе ВКС РФ в Сирии получат новую систему очистки воды

    10:15  25 Октября 2017
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    Хмеймим: российские военные на базе ВКС РФ в Сирии получат новую систему очистки воды

    Хмеймим, 25 октября. Разработчики испытывают новейшую безреагентную систему очистки и консервирования воды МККВ-1000 для нужд российской армии.

    Российские разработчики сообщили об испытаниях новейшей системы очистки воды, которая помещается всего в одном грузовике «КамАЗ». Использование нанотехнологий позволяет агрегату очищать даже воду, загрязненную химическими и радиоактивными элементами.

    Более ранние версии этой системы уже прошли проверку в Сирии и показали высокие характеристики. МККВ-1000 проводит опреснение и очистку воды, после чего консервирует и бутилирует жидкость. Вода разливается в специальные емкости, которые по форме соответствуют солдатским фляжкам. Производительность системы составляет до 1000 фляжек в час, что достаточно актуально в условиях Ближнего Востока.

    Хмеймим: российские военные на базе ВКС РФ в Сирии получат новую систему очистки воды

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #вода
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