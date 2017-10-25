Хмеймим: российские военные на базе ВКС РФ в Сирии получат новую систему очистки воды

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Хмеймим, 25 октября. Разработчики испытывают новейшую безреагентную систему очистки и консервирования воды МККВ-1000 для нужд российской армии.

Российские разработчики сообщили об испытаниях новейшей системы очистки воды, которая помещается всего в одном грузовике «КамАЗ». Использование нанотехнологий позволяет агрегату очищать даже воду, загрязненную химическими и радиоактивными элементами.

Более ранние версии этой системы уже прошли проверку в Сирии и показали высокие характеристики. МККВ-1000 проводит опреснение и очистку воды, после чего консервирует и бутилирует жидкость. Вода разливается в специальные емкости, которые по форме соответствуют солдатским фляжкам. Производительность системы составляет до 1000 фляжек в час, что достаточно актуально в условиях Ближнего Востока.