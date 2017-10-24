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Экономика
Росавиация рассказала, сколько денег ушло на поддержку «ВИМ-Авиа»
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    Росавиация рассказала, сколько денег ушло на поддержку «ВИМ-Авиа»

    18:28  24 Октября 2017
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    Росавиация рассказала, сколько денег ушло на поддержку «ВИМ-Авиа»

    Москва, 24 октября. Не менее 600 млн рублей было потрачено на поддержку авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая ранее прекратила деятельность из-за нехватки средств. Об этом во вторник заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

    «Общий объем затраченных средств сейчас составляет около 600 млн рублей», —  отметил он.

    Росавиация рассказала, сколько денег ушло на поддержку «ВИМ-Авиа»

    По словам главы ведомства, эти средства были направлены на вывоз пассажиров, застрявших за границей из-за закрытия перевозчика, а также на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа» в аэропортах и операционную деятельность компании.

    Напомним, что компания «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении своей деятельности из-за финансовых проблем. Минтранс создал экстренный штаб по вывозу туристов, который будет действовать, пока данный кризис не разрешится. Правоохранительные органы возбудили в отношении сотрудников авиакомпании уголовное дело по факту хищения денежных средств. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Автор: Геннадий Плющев
    #росавиация #вим-авиа #авиакомпания #средства #выделение
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