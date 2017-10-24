Трамп появится на обложке New Yorker в образе жуткого клоуна

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Вашингтон, 24 октября. Обложку американского еженедельника New Yorker украсит изображение президента США Дональда Трампа в образе появляющегося из леса «жуткого клоуна», автор Картер Гудрич изобразил лидера Трампа в преддверии Хеллоуина.

Кошмаром национального уровня считает художник Картер Гудрич американского президента Дональда Трамп. Перед праздником всех святых (31 октября) еженедельник New Yorker опубликует картинку, где президент будет изображен в виде клоуна.

«Вся моя жизнь разрушена», — сказал иллюстратор.

Он добавил, что по-прежнему ошарашен, как и в момент оглашения результатов президентской гонки. Гудрич заявил, что отказался работать над фильмом о Трампе, когда ему поступило соответствующее предложение. Художник назвал американского лидера «карикатурным злодеем, инфантильным и странным».

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что внутри США идет серьезная политическая борьба между Республиканской и Демократической партией, а также Конгрессом и администрацией президента.