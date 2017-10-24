Сирия новости 24 октября 19.30: 10 боевиков «Ан-Нусры» ликвидировано в Латакии, ВС Турции стягивают силы в районе Африна

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Сирия, 24 октября. В результате столкновения в Латакии САА ликвидировала 10 боевиков «Джебхат ан-Нусры», ВС Турции стягивают силы к городу Африн, жители Идлиба вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ1 и «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала САА в Латакии, несет потери в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Арбин. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

В районе Айн Тарма Восточной Гуты продолжаются вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками «Файлак ар-Рахман». О противостоянии пишет один из оппозиционных Telegram-каналов (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что солдаты армии САР ведут ракетный обстрел укреплений боевиков радикальных антиправительственных формирований в районе Джобар.

Провинция Латакия

Информационное агентство SANA сообщает, что в населенном пункте Тиршин в пригороде Латакии был задержан автомобиль, перевозивший 50 килограммов взрывчатки. Водитель транспортного средства арестован.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали правительственные войска в горной части провинции Латакия. По данным местных источников, террористам удалось захватить несколько стратегических высот около населенного пункта Рабия. Солдаты армии САР прибыли к поселению с подкреплением и выбили радикальных исламистов с захваченных территорий. В результате столкновения было ликвидировано более 10 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Алеппо

Военный источник в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что турецкая армия продолжает стягивать силы к крепости Саман недалеко от Африна. Ранее сообщалось, что армия Турции и подконтрольные Анкаре боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрел позиций курдов в деревне Босан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Идлибе практически завершена и после того, как турецкие военнослужащие создадут еще несколько наблюдательных пунктов на территории региона, силы ВС Турции будут переброшены к курдскому городу Африн в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в окрестностях деревень Ганту и Аль-Фархания. Ранее сообщалось, что армия САР наносит удары по укреплениям боевиков в деревне Аль-Тиба на севере Хомса, а также в районе города Талльбиса.

Информационное агентство Almanar News сообщает, что солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства»1 в районе Джубб аль-Джара на востоке провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе поселения Хавиджат Сакр зафиксированы взаимные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ. О столкновениях правительственных войск с радикальными исламистами пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011). Продвижение САА в провинции Дейр эз-Зор обеспечивают ВКС РФ.

Три командира «Исламского государства» сбежали со своими семьями в районы, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

Военный источник в Twitter (@markito0171) пишет, что под контроль Демократических сил Сирии (SDF) перешла транспортная развязка около населенного пункта Аль-Бусайра.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Almanar News сообщает, что боестолкновения между соперниками отмечаются в районах поселений Джлин и Аль-Баккар.

Ранее сообщалось, что Сирийская свободная армия (ССА) подверглась нескольким нападениям в провинции Даръа. Так неизвестные боевики застрелили командира бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», подконтрольной ССА. Второе нападение произошло в районе шоссе Ибта — Даиль к северу от столицы провинции.

Провинция Идлиб

Жители административного центра провинции Идлиб вышли на демонстрацию против воровства и незаконных действий боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Протестующие требуют передать контроль над городом в руки местного гражданского совета. Об акции протеста пишет информационное агентство Almanar News.

Ранее сообщалось, что население города Джиср аль-Шугур выражает поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему свержению группировки «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

В районе поселения Джуб Абъярд на востоке провинции Хама зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. С воздуха сирийскую армию поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации радикальной коалиции в районе Аль-Раджан. В ходе боевого вылета ВКС РФ было ликвидировано более 16 боевиков «Ан-Нусры». Кроме того, российские летчики бомбили укрепления «Исламского государства» в окрестностях поселений Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар.

Ирак

Alsumaria News передает пишет о боях между отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» и террористами ИГ в пустыне Аль-Хадар на юго-востоке провинции Найнава. По данным информационного агентства, в результате столкновений ополченцы нейтрализовали 24 боевика «Исламского государства».

В районе поселения Махмур «Пешмерга» взяла в плен 20 бойцов «Хашд аш-Шааби», сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@BangaMuci).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)