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В пригороде Ракки погиб британец, воевавший на стороне SDF
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    В пригороде Ракки погиб британец, воевавший на стороне SDF

    18:16  24 Октября 2017
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    В пригороде Ракки погиб британец, воевавший на стороне SDF

    Ракка, 24 октября. 24-летний Джек Холмс из Великобритании подорвался на одной из мин «Исламского государства»1

    Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила о гибели британца Джека Холмса в ходе операции по обезвреживанию взрывных устройств, оставленных в Ракке боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Ракка.

    Хомс приехал в Сирию добровольцем и принимал участие в боях против «Халифата» на стороне курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Его тело будет доставлено на родину.

    Ранее сообщалось, что курдские ополченцы заявили о полном освобождении Ракки от боевиков «Исламского государства».

    В пригороде Ракки погиб британец, воевавший на стороне SDF

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #мина #курды #ракка
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