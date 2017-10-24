В пригороде Ракки погиб британец, воевавший на стороне SDF

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Ракка, 24 октября. 24-летний Джек Холмс из Великобритании подорвался на одной из мин «Исламского государства»1

Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила о гибели британца Джека Холмса в ходе операции по обезвреживанию взрывных устройств, оставленных в Ракке боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Ракка.

Хомс приехал в Сирию добровольцем и принимал участие в боях против «Халифата» на стороне курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Его тело будет доставлено на родину.

Ранее сообщалось, что курдские ополченцы заявили о полном освобождении Ракки от боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.