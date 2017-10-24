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Новости Сирии
Сирия сегодня: САА и ВКС РФ уничтожают ИГИЛ под Меядином, спецоперация ВС Ирака близ Дейр эз-Зора
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    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ уничтожают ИГИЛ под Меядином, спецоперация ВС Ирака близ Дейр эз-Зора

    18:51  24 Октября 2017
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    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ уничтожают ИГИЛ под Эль-Меядином, спецоперация ВС Ирака близ Дейр эз-Зора

    Сирия, 24 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ наступают на ИГ1 вдоль западного берега реки Евфрат; ВС Ирака готовят спецоперацию против ИГ1 вдоль границы с провинцией Дейр эз-Зор; МИД РФ призвал не допустить возможность перемещения террористических групп в другие регионы. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Бои под Меядином

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на боевиков «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, арабское  — ДАИШ — террористическая организация запрещена верховным судом РФ) вдоль западного берега реки Евфрат к югу от города Меядин, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    После освобождения населенного пункта Махкан военнослужащие армии Башара Асада выдвинулись к следующему крупному оплоту ИГИЛ — Аль-Курии. В настоящее время в населенном пункте идут тяжелые боестолкновения.  

    Согласно данным военного источника, многие экстремисты ИГ начали отступление от Аль-Ашары (к югу от Аль-Курии) в направлении стратегического пограничного города Абу-Кемаль. Агентство отмечает, что российские воздушно-космические силы России наносят авиаудары по позициям ИГ и маршрутам передвижения боевиков.

    САА при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на боевиков

    Иракские войска гонят ИГ к границе с Сирией

    Вооруженные силы Ирака готовятся к важной военной операции вдоль границы с сирийской провинцией Дейр эз-Зор, выбивая ИГИЛ с территории Ирака, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Ожидается, что подразделения иракской армии и «Хашд аш-Шааби» (народные мобилизационные подразделения) начнут свое наступление в ключевом городе Равах в ближайшие дни. Равах расположен в восточной части провинции Аль-Анбар; его близость (65 км) к оплоту ИГИЛ — Аль-Каиму — делает освобождение этого населенного пункт приоритетом для иракского верховного командования. Как только Равах будет захвачен иракскими силами, освобождение границы и города Аль-Каим станет главным приоритетом для правительства.

    Иракские войска гонят ИГ к границе с Сирией

    Переговоры МИД РФ и Ирака

    Международное сообщество должно помешать террористам переехать в другие страны после их поражения в Сирии и Ираке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джафари.

    По словам главы российского МИД, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе в целом, сосредоточив внимание на «активизации усилий в борьбе с международным терроризмом».

    «Сейчас ключевой авангард этой битвы продолжается в Ираке и соседней Сирии», — сказал Лавров. Министр отметил, что главной целью для всех участников антитеррористических действий является максимально нанести поражение запрещенным в РФ ИГ и «Джебхат ан-Нусре»1, а также свести на нет возможность перемещения экстремистов в другие регионы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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