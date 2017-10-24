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Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии
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    Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

    18:27  24 Октября 2017  /обновлено: 18:29  24 Октября 2017
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    Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

    Москва, 24 октября. Российская Федерация в Совете безопасности ООН выступила против продления мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, заблокировав резолюцию при голосовании.

    «Проект резолюции не был принят из-за негативного голоса одного из постоянных членов», — сообщил председатель Совбеза, французский постпред Франсуа Делаттр.

    Отметим, вместе с РФ против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия, два государства  — Казахстан и Китай — воздержались. Еще 11 стран, включая Великобританию, США и Францию, проголосовали за проект резолюции.

    Напомним, перед началом голосования Россия предлагала перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата до 7 ноября, когда станут известны результаты расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако эта инициатива, сообщает РИА Новости, не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.


     

    Автор: Федор Веснин
    #россия #резолюция #совет безопасности оон
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