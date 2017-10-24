Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

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Москва, 24 октября. Российская Федерация в Совете безопасности ООН выступила против продления мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, заблокировав резолюцию при голосовании.

«Проект резолюции не был принят из-за негативного голоса одного из постоянных членов», — сообщил председатель Совбеза, французский постпред Франсуа Делаттр.

Отметим, вместе с РФ против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия, два государства — Казахстан и Китай — воздержались. Еще 11 стран, включая Великобританию, США и Францию, проголосовали за проект резолюции.



Напомним, перед началом голосования Россия предлагала перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата до 7 ноября, когда станут известны результаты расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако эта инициатива, сообщает РИА Новости, не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.



