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Украина
Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от Порошенко
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    Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от Порошенко

    18:31  24 Октября 2017
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    Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от Порошенко

    Киев, 24 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к украинцам с просьбой защитить его от экстрадиции в Грузию.

    Саакашвили заявил, что готов вести борьбу на Украине до конца, но для этого ему необходима поддержка и защита со стороны украинцев, так как президент Украины Петр Порошенко пытается его экстрадировать в Грузию.

    «Сейчас он хочет экстрадировать меня… Я хочу попросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня»,  — заявил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, поэтому теперь у Киева есть право экстрадировать или депортировать бывшего президента Грузии из страны. Кроме того, Луценко обвинил Саакашвили в организации провокаций «с целью личного захвата власти».

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #саакашвили #грузия #экстрадиция
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