Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от Порошенко

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Киев, 24 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к украинцам с просьбой защитить его от экстрадиции в Грузию.

Саакашвили заявил, что готов вести борьбу на Украине до конца, но для этого ему необходима поддержка и защита со стороны украинцев, так как президент Украины Петр Порошенко пытается его экстрадировать в Грузию.

«Сейчас он хочет экстрадировать меня… Я хочу попросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня», — заявил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, поэтому теперь у Киева есть право экстрадировать или депортировать бывшего президента Грузии из страны. Кроме того, Луценко обвинил Саакашвили в организации провокаций «с целью личного захвата власти».