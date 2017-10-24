Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

Глава государства рассказал о макроэкономических показателях российской экономики, отметил позитивные тенденции — в том числе значительный рост иностранных инвестиций. По словам Путина, за восемь месяцев 2017 год существенно выросли объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Этот показатель вырос до 77 миллиардов долларов — это 35% всего российского экспорта.

За девять месяцев 2017 года зарплаты жителей России выросли на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин . Сегодня он выступал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

По словам главы военного ведомства, за время операции ВКС РФ удалось освободить 70% сирийской территории. Совместными усилиями сирийцы и россияне вернули под контроль законного правительства почти тысячу городов и населенных пунктов. В Сирию возвращается мирная жизнь. Более миллиона сирийцев смогли вернуться в свои дома благодаря успешной операции Воздушно-космических войск России.

День создания ООН — украинский праздник

День создания ООН — это и украинский праздник: с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского лидера, Украина была среди наций — основательниц ООН, и потому 24 октября — для нее особенный день.

В интервью Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров заявил, что не видит ничего странного в этом высказывании Порошенко. При этом Джабаров советует Порошенко корректно трактовать историю.

«Не стоит отрекаться от нашей общей истории. Украина вошла в ООН исключительно потому, что на тот момент входила в состав Советского Союза», — сказал Джабаров.

Напомним, Устав ООН был подписан в 1945 году. В состав организации вошли в том числе Украинская и Белорусская ССР, причем на этом настояло советское руководство. Своеобразные трактовки исторических процессов в целом свойственны президенту Украины. К примеру, летом прошлого года Петр Порошенко неожиданно объявил о трехсотлетии украинской конституционной мысли. Петру Алексеевичу, пожалуй, стоило бы рассказать об этом соседям-европейцам. Например, поляки и литовцы полны уверенности в том, что Конституция Речи Посполитой 1791 года была старейшей в Европе.