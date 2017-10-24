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Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

    Реальные зарплаты россиян выросли на два с половиной процента за девять месяцев 2017 года. Под контролем ИГИЛ остается не более 5% территории Сирии. Украинцы ищут повод для вооруженного восстания. Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине.
    19:10 24 Октября 2017
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    Реальные зарплаты россиян выросли на два с половиной процента за девять месяцев 2017 года

    Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

    За девять месяцев 2017 года зарплаты жителей России выросли на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня он выступал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».
    Глава государства рассказал о макроэкономических показателях российской экономики, отметил позитивные тенденции — в том числе значительный рост иностранных инвестиций. По словам Путина, за восемь месяцев 2017 год существенно выросли объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Этот показатель вырос до 77 миллиардов долларов — это 35% всего российского экспорта.
     

    Под контролем террористов «Исламского государства»1 остается не более пяти процентов территории Сирии

    Сергей Шойгу

    Под контролем боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ред.) остается не более 5% территории САР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
    По словам главы военного ведомства, за время операции ВКС РФ удалось освободить 70% сирийской территории. Совместными усилиями сирийцы и россияне вернули под контроль законного правительства почти тысячу городов и населенных пунктов. В Сирию возвращается мирная жизнь. Более миллиона сирийцев смогли вернуться в свои дома благодаря успешной операции Воздушно-космических войск России.
     

    Украинцы ищут повод для вооруженного восстания

    Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

    Украинцы ищут повод для вооруженного восстания. По крайней мере так считает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, с которым специальный корреспондент ФАН пообщался в Киеве.
     

    Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине

    Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

    Идейному вдохновителю нового Майдана Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине. Теперь грузинского политика может ждать экстрадиция или депортация. Генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии украинским СМИ подчеркнул, что у Киева нет никаких «специальных обстоятельств», которые мешали бы депортации или экстрадиции Саакашвили.
     

    День создания ООН — украинский праздник

    Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

    День создания ООН — это и украинский праздник: с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского лидера, Украина была среди наций — основательниц ООН, и потому 24 октября — для нее особенный день.
    В интервью Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров заявил, что не видит ничего странного в этом высказывании Порошенко. При этом Джабаров советует Порошенко корректно трактовать историю.
    «Не стоит отрекаться от нашей общей истории. Украина вошла в ООН исключительно потому, что на тот момент входила в состав Советского Союза», — сказал Джабаров.
    Напомним, Устав ООН был подписан в 1945 году. В состав организации вошли в том числе Украинская и Белорусская ССР, причем на этом настояло советское руководство. Своеобразные трактовки исторических процессов в целом свойственны президенту Украины. К примеру, летом прошлого года Петр Порошенко неожиданно объявил о трехсотлетии украинской конституционной мысли. Петру Алексеевичу, пожалуй, стоило бы рассказать об этом соседям-европейцам. Например, поляки и литовцы полны уверенности в том, что Конституция Речи Посполитой 1791 года была старейшей в Европе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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