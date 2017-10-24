Видеодайджест новостей ФАН, 24 октября 2017 года

Реальные зарплаты россиян выросли на два с половиной процента за девять месяцев 2017 года
За девять месяцев 2017 года зарплаты жителей России выросли на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня он выступал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».
Глава государства рассказал о макроэкономических показателях российской экономики, отметил позитивные тенденции — в том числе значительный рост иностранных инвестиций. По словам Путина, за восемь месяцев 2017 год существенно выросли объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Этот показатель вырос до 77 миллиардов долларов — это 35% всего российского экспорта.
Под контролем террористов «Исламского государства»1 остается не более пяти процентов территории Сирии
Под контролем боевиков ИГИЛ1
(запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ред.) остается не более 5%
территории САР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
.
По словам главы военного ведомства, за время операции ВКС РФ удалось освободить 70% сирийской территории. Совместными усилиями сирийцы и россияне вернули под контроль законного правительства почти тысячу городов и населенных пунктов. В Сирию возвращается мирная жизнь. Более миллиона сирийцев смогли вернуться в свои дома благодаря успешной операции Воздушно-космических войск России.
Украинцы ищут повод для вооруженного восстания
Украинцы ищут повод для вооруженного восстания
. По крайней мере так считает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев
, с которым специальный корреспондент ФАН пообщался в Киеве.
Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине
Идейному вдохновителю нового Майдана Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине
. Теперь грузинского политика может ждать экстрадиция или депортация. Генеральный прокурор Юрий Луценко
в комментарии украинским СМИ подчеркнул, что у Киева нет никаких «специальных обстоятельств», которые мешали бы депортации или экстрадиции Саакашвили.
День создания ООН — украинский праздник
День создания ООН — это и украинский праздник: с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского лидера, Украина была среди наций — основательниц ООН, и потому 24 октября — для нее особенный день.
В интервью Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров заявил, что не видит ничего странного в этом высказывании Порошенко. При этом Джабаров советует Порошенко корректно трактовать историю.
«Не стоит отрекаться от нашей общей истории. Украина вошла в ООН исключительно потому, что на тот момент входила в состав Советского Союза», — сказал Джабаров.
Напомним, Устав ООН был подписан в 1945 году. В состав организации вошли в том числе Украинская и Белорусская ССР, причем на этом настояло советское руководство. Своеобразные трактовки исторических процессов в целом свойственны президенту Украины. К примеру, летом прошлого года Петр Порошенко неожиданно объявил о трехсотлетии украинской конституционной мысли. Петру Алексеевичу, пожалуй, стоило бы рассказать об этом соседям-европейцам. Например, поляки и литовцы полны уверенности в том, что Конституция Речи Посполитой 1791 года была старейшей в Европе.
1 Организация запрещена на территории РФ.