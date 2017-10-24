ВКС РФ нанесли около 20 авиаударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы

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Хама, 24 октября. ВКС РФ нанесли серию авиационных ударов по позициям «Джебхат ан-Нусры», противодействующей наступлению «Исламского государства»1 на севере провинции Хама.

По данным военных источников российская военная авиация провела массированный авианалет в северной части провинции Хама. Результатом точечных ракетно-бомбовых ударов стало уничтожение живой силы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), двух единиц бронетехники и опорного пункта экстремистов.

Отмечается, что в данный момент «Ан-Нусра» берет верх над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», подразделения которой вырвались из Акербатского «котла» и сейчас завязли в стычках с «Нусрой».

1 Организация запрещена на территории РФ.