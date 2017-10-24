Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сайт Федерального агентства новостей работает в штатном режиме
Экономика
Медведев: Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев: Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30%

    19:14  24 Октября 2017
    44

    Медведев: Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30%

    Москва, 24 октября. Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30% в период с января по август текущего года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

    «С января по август товарооборот увеличился на 30%. Это означает, что полоса экономических сложностей — она нашими странами преодолена, и товарооборот восстанавливается, надеюсь, и инвестиционное сотрудничество не будет отставать от товарооборота», — заявил Медведев на встрече с главой правительства Армении Кареном Карапетяном.

    Премьер-министр РФ отметил, что наращиванию сотрудничества между Россией и Арменией во многом способствует сохранение продуктового эмбарго в отношении ряда европейских стран.

    Медведев также подчеркнул, что России и Армении нужно обязательно заняться реализацией совместных проектов по тепличному хозяйству и переработке, так как в настоящее время эта область взаимоотношений развита недостаточно. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #россия #медведев #армения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        31
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        2811
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        4545
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1782