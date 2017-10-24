Медведев: Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30%

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Москва, 24 октября. Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30% в период с января по август текущего года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«С января по август товарооборот увеличился на 30%. Это означает, что полоса экономических сложностей — она нашими странами преодолена, и товарооборот восстанавливается, надеюсь, и инвестиционное сотрудничество не будет отставать от товарооборота», — заявил Медведев на встрече с главой правительства Армении Кареном Карапетяном.

Премьер-министр РФ отметил, что наращиванию сотрудничества между Россией и Арменией во многом способствует сохранение продуктового эмбарго в отношении ряда европейских стран.

Медведев также подчеркнул, что России и Армении нужно обязательно заняться реализацией совместных проектов по тепличному хозяйству и переработке, так как в настоящее время эта область взаимоотношений развита недостаточно.