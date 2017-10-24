МИД Белоруссии рассказал о страданиях из-за взаимных санкций РФ и Запада

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Минск, 24 октября. Белорусская сторона страдает из-за политических разногласий между Россией и странами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он напомнил о том, что Россия и Евросоюз ввели взаимные санкции.

«Белоруссия находится словно меж двух огней, между двумя крупными соперниками. Это оказывает влияние на ситуацию в нашей стране... Мы страдаем из-за сложившейся ситуации, из-за взаимных санкций России и Евросоюза, в первую очередь, с экономической точки зрения», — цитирует слова белорусского дипломата издание Financial Times.

Как отметил Макей, Минск пытается нащупать баланс в отношениях с Москвой и Брюсселем. Кроме того, он призывал стороны урегулировать разногласия.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона выделила Белоруссии кредит в размере 700 миллионов долларов.