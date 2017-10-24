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    Главные новости 24 октября

    19:00  24 Октября 2017
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    Главные новости 24 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 24 октября.

    Михаил Ходорковский заявил о неэффективности бойкота президентских выборов в 2018 году и опубликовал заявление о тактике оппозиции. Ходорковский выступил против бойкота выборов-2018 и предложил три стратегии. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей бывшему олигарху ответил известный писатель Эдуард Лимонов.

    А член Совета Федерации РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди ответила Ксении Собчак, которая ранее заявила о том, что Крым не является частью России. Ковитиди ответила Собчак на заявление о статусе Крыма.

    На новом Майдане (в палаточном лагере под Верховной Радой) ищут повод для вооруженного восстания, которое может закончиться окончательным разрушением страны. Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания.

    Ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» станет причиной сокращения транзита природного газа через территорию Украину, что обернется для государства потерей до 3% ВВП. Посол США подсчитала убытки Киева из-за «Северного потока — 2»‍.

    Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма «очередным политическим ходом» и «желанием пропиариться». В Крыму отреагировали на слова Собчак о принадлежности полуострова.

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #крым #ходорковский #майдан
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