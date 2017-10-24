Новости Украины: Саакашвили пригрозили депортацией, Порошенко увидел «свет в конце туннеля» в Донбассе

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Украина, 24 сентября. Главный украинский прокурор пригрозил Михаилу Саакашвили депортацией, Петр Порошенко увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с Донбассом, участники «Михомайдана» ищут причины для вооруженного восстания. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Свет в конце туннеля для Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко открыто признался, что конфликт на Донбассе не удастся прекратить в ближайшее время, однако неожиданно обнаружил в ситуации позитивный момент.

«К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы видим свет в конце туннеля», — написал Порошенко а Twitter.

Что президент подразумевает под «светом в конце туннеля», он не уточнил.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил заявление с экспертным сообществом, политолог Леонид Крутаков иронично отметил, что «свет в конце туннеля» в Донбассе украинский президент мог увидеть разве что через прицел или танковое дуло. По словам политического аналитика, последние законодательные инициативы, которая одобрила Верховная рада, однозначно не свидетельствуют о том, что украинский кризис пошел на спад.

Саакашвили пригрозили депортацией

Экс-президенту Грузии и бывшему одесскому губернатору Михаилу Саакашвили, который является зачинщиком протестных акций и беспорядков напротив здания украинского парламента, может грозить депортация. Об этом его предупредил главный прокурор Украины Юлий Луценко.

По словам правоохранителя, теперь миграционная служба имеет законные основания для экстрадации.

Политолог Андрей Ваджра в разговоре в ФАН предположил, что официальный Киев может пойти на депортацию Саакашвили, но в этом случае власть лишь спровоцирует новые народные волнения. В конечном итоге, уверен аналитик, режим Порошенко будет свергнут. «Михомайдан» — это не новый способ смены власти на Украине, подобного рода сценарии уже давно хорошо обработаны.

80% украинцев не одобряют власть

Украинские социологи озвучили крайне тревожную для властей статистику — практически 80% граждан страны не одобряют работу Петра Порошенко на посту президента. Больше всего украинцы жалуются на подорожание продуктов питания и коммунальные ресурсы. У радикалов, на которых во многом опирается действующий режим, недовольство вызывает ряд законов про Донбасс, автором которых выступил глава государства.

Сторонники Михаила Саакашвили ищут новые поводы для вооруженного восстания, которое может закончиться развалом Украины.